“Aggredito durante il cambio di linea da un automobilista”: la denuncia di un autista

Proprio nel giorno dello sciopero del trasporto pubblico locale contro le aggressioni ai danni dei conducenti, un autista di Seta rende pubblica una vicenda che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi. “Una settimana fa, venerdì 9 settembre, stavo attraversando la strada in via Scalabrini, a Piacenza, durante il cambio sulla linea urbana numero otto – racconta il conducente – quando una Fiat Panda, condotta da un uomo, è sbucata da piazza S.Antonino rischiando di investirmi”. Secondo il racconto dell’autista sull’auto viaggiavano un uomo (alla guida) e una donna anziana. “Ho fatto segno al conducente di andare piano – racconta la vittima- quest’ultimo ha frenato violentemente, rischiando di provocare un ulteriore incidente, ed è sceso minacciandomi a parole. Si è poi avvicinato a me con passo veloce e mi ha spinto facendomi battere la testa a terra. Nella caduta ho riportato un taglio sopra l’occhio che mi è costato sette punti e una corsa all’ospedale”.

L’autista racconta che nessuno lo avrebbe soccorso e si sarebbe visto costretto a chiamare da solo il 118. L’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri, a cui toccherà il compito di verificare e ricostruire il fatto . “Racconto oggi quanto mi è accaduto perché è un giorno importante per noi autisti, con lo sciopero che è stato indetto proprio per denunciare lo stato di pericolo in cui viviamo quotidianamente”.