Da Buckingham Palace 12 lettere alla maestra Luciana di Lugagnano

Dodici lettere arrivate a Lugagnano, recapitate a casa di Luciana Casarola, direttamente da Buckingham Palace, dalla residenza della Regina Elisabetta II. Ma facciamo un passo indietro: era il 1952 quando nacque Luciana, residente a Lugagnano, oggi con una lunga e apprezzata carriera come maestra elementare alle spalle. Era lo stesso anno in cui nel Regno Unito è diventata regina, il 6 febbraio, Elisabetta II; 70 anni di regno che coincidono con l’età che oggi ha Luciana e, sarà anche per questa coincidenza di date, che la Regina è entrata nel cuore e nei pensieri di Luciana che, da sempre, segue la sua vita e quella della famiglia reale. Nel mese di aprile, in occasione dell’89° compleanno della Regina, la maestra piacentina decise di inviarle gli auguri tramite lettera. Un paio di mesi dopo, nel mese di giugno 2015, il postino suonò alla porta di Luciana e, tra lo stupore, consegnò la preziosa risposta che, firmata ed autografata dalla dama di compagnia reale recitava: “Cara signorina Casarola, la regina ringrazia, per il mio tramite, della bella cartolina e delle fotografie che lei le ha spedito in occasione dell’89° compleanno di sua Maestà. La Regina è molto grata dei suoi gentili auguri di compleanno e apprezza molto la sua premura per quell’occasione. Cordialmente Susan Hussey”.

