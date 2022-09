Festa dei nonni: anziani e ragazzi con disabilità commessi per un giorno

Commessi per un giorno. È l’esperienza che si troveranno a vivere circa 25 fra anziani e ragazzi con disabilità dei centri gestiti dalla cooperativa Unicoop. L’occasione la offre la Festa dei nonni che sarà celebrata, con qualche giorno di anticipo rispetto al 2 ottobre, domenica 25 settembre sul Pubblico Passeggio: per tutta la giornata, dalle 8.30 alle 19.30, sul Facsal saranno presenti le bancarelle del consorzio dei Mercanti di qualità. Ma la particolarità sta nel fatto che ad aiutare gli ambulanti saranno, sia alla mattina sia al pomeriggio, gli anziani ospiti della casa di riposo del centro “Anziani e bambini insieme” e alcuni ragazzi con disabilità dei centri residenziali socio-riabilitativi di via Scalabrini. A spiegarlo, nel cortile del centro di Unicoop sul Facsal, sono stati l’assessore Nicoletta Corvi, la responsabile del progetto “Anziani e bambini insieme” Francesca Cavozzi con l’animatrice Sisilja Poda, la vicepresidente di Unicoop Maria Luisa Contardi e una rappresentanza dei commercianti: la presidente dei Mercanti di qualità Gloriana Tironi, il direttore di Unione Commercianti Gianluca Barbieri e il presidente di Fiva Adriano Anselmi.



Saranno una cinquantina gli ambulanti coinvolti: dai 20 ai 25 invece sono gli anziani che diventeranno commessi e cinque i ragazzi disabili. Le modalità di svolgimento sono state spiegate nel dettaglio dall’animatrice Poda: gli anziani e i ragazzi saranno divisi in due gruppi: uno alla mattina dalle 9 alle 11.30 e un altro al pomeriggio dalle 16 alle 17.30, tutti affiancheranno i commercianti nella vendita dei prodotti. Fra l’altro vicino alla casa di riposo verrà installato un gazebo per offrire informazioni sui servizi erogati dalla cooperativa.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà