L’autunno è alle porte, da domani drastico calo delle temperature: massime a 21°C

L’autunno astronomico è alle porte, e quello meteorologico – che scatta il primo settembre – comincerà a farsi sentire seriamente dal week-end.

L’arrivo di una perturbazione dal nord Europa scaccerà l’anticiclone africano segnando in modo deciso la fine dell’estate. Le previsioni non escludono per la giornata di oggi temporali sparsi sui settori di pianura prossimi al corso del Po, nel corso del pomeriggio e della sera. Da sabato le temperature massime subiranno un drastico calo, passando dai 34 gradi di ieri a Borgonovo ai 21 previsti domani in pianura.

In arrivo anche in vento, stimato con velocità massima compresa tra 51 (in pianura) e 61 km/h (sui rilievi).