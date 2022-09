Mercato Europeo: sul Facsal 130 bancarelle. “Una boccata di ossigeno per il commercio”

Un giro del mondo in tre giorni attraverso sapori colori e tradizioni: sul Pubblico Passeggio di Piacenza si è aperta la diciassettesima edizione del Mercato europeo. Sono 130 le bancarelle italiane e internazionali che animeranno il Facsal da oggi fino a domenica 18 settembre, oltre 200mila i visitatori attesi.

“Una boccata d’ossigeno per il territorio piacentino e soprattutto per il commercio visto il momento delicato e difficile”: parole di Raffaele Chiappa, presidente di Unione Commercianti di Piacenza all’inaugurazione ufficiale nella mattinata di venerdì 16 settembre.

