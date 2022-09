Pretende soldi e scaraventa a terra la compagna: condannato a 5 anni e 4 mesi

Pretendeva che la compagna le desse dei soldi e, in preda all’alcol, non esitò a scaraventarla a terra quattro volte quando lei cercò di opporsi. Una storia che alla base avrebbe l’abuso di sostanze e vede come protagonista un uomo di 49 anni, condannato a cinque anni e quattro mesi con l’accusa di rapina e lesioni personali. Il difensore ha preannunciato appello.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’