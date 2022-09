Malore fatale in strada: automobilista lo soccorre, ma non c’è nulla da fare

Era in bicicletta quando si è sentito male. Non c’è stato nulla da fare per un 75enne piacentino che ha perso la vita stamattina, 17 settembre, in località Cà Buschi. L’allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio che ha visto l’uomo accasciato a terra in strada poco distante dalla sua bicicletta. Sul posto sono intervenuti l’automedica e l’autoinfermieristica di Rivergaro, la Pubblica assistenza Val Nure e la polizia locale della Val Trebbia e Val Luretta. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà