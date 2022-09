Sette migranti afghani nascosti in un tir scoperti all’area di servizio Nure Nord

Durante una sosta all’area di servizio Nure Nord lungo l’autostrada A21, l’autista di un tir che stava procedendo in direzione di Brescia si è accorto che i sigilli del rimorchio erano rotti: insospettito, ha allertato la Polstrada che è giunta sul posto con volanti da Piacenza e Cremona. Gli agenti hanno quindi scoperto che all’interno del mezzo pesante erano stipati sette migranti di nazionalità afghana, visibilmente provati e disidratati. Gli stranieri, probabilmente diretti in qualche Paese del nord Europa, sono stati affidati alle cure dei sanitari, dopodiché condotti in questura a Piacenza per la verifica della loro posizione.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà