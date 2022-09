Buzzetti, ripara tv a 82 anni: “Sono gli anziani ad avere più bisogno di me”

Il suo “covo” è in via Angelo Genocchi, a Piacenza, fra vecchi schermi tv, antenne e radio, telecomandi e altri attrezzi, ha 82 anni e il suo telefono cellulare squilla ancora in continuazione. Nel suo studio – officina di riparazioni Tv, Piergiorgio Buzzetti, piacentino, lo si può trovare, oppure puoi imbatterti in un cartello affisso alla porta d’ingresso: “Torno fra 10 minuti” – è uno dei rarissimi riparatori televisivi di Piacenza che lavora ancora a domicilio.

“A chiamarmi sono soprattutto le persone anziane, sono molto disorientate, dalle riprogrammazioni, telecomandi, decoder antenne, parabole, satellite, via cavo o attraverso computer, programmi su programmi e la gente non capisce più nulla.

L’ARTICOLO COMPLETO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’