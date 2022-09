Malore mentre viaggia in bici: ciclista gravissimo trasportato all’ospedale

Un uomo di 70 anni che viaggiava in bicicletta nei pressi di Mucinasso versa in gravi condizioni dopo essere stato colto da malore. È accaduto questa mattina intorno alle 11.30: il ciclista era diretto verso Piacenza con una comitiva di amici quando improvvisamente ha accusato un arresto cardiaco ed è caduto a terra. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto anche l’elicottero del 118 per un eventuale trasporto al Maggiore di Parma che però non si è reso necessario. L’uomo è stato infatti trasportato al Guglielmo da Saliceto in ambulanza: le sue condizioni sono giudicate molto gravi.

