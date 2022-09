Storie di inclusione: Niccolò e il suo professore Pasquale davanti a Mattarella

Pasquale Ventorino e Niccoló, docente e allievo del polo superiore Mattei di Fiorenzuola, hanno partecipato all’evento “Tutti a Scuola” di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, trasmesso in diretta su Rai 1.

Hanno partecipato insieme alla 12° edizione della celebrazione dell’apertura dell’anno scolastico, dedicata al tema dell’inclusione. Niccolò non riusciva ad usare in modo autonomo il mouse per svolgere l’attività didattica al computer. Ventorino, professore di sostegno e informatica, ha così inventato un mouse tutto per lui. E lo ha realizzato rivoluzionando in meglio l’esperienza scolastica del ragazzo.

