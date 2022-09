Carabinieri di Fiorenzuola, cambio al comando: Bertoldi sostituito da De Nicotera

Il tenente colonnello Biagio Bertoldi lascia il comando dei carabinieri di Fiorenzuola d’Arda. Lo attende un nuovo incarico: sarà il capo ufficio del Comando provinciale di Alessandria. Sarà sostituito dal maggiore Piero De Nicotera, proveniente dall’ufficio logistico di Bologna.

“Bertoldi era arrivato al vertice della compagnia della Val d’Arda cinque anni fa e, nel corso di questi anni, numerose sono state le operazioni di servizio portate a termine – si legge in una nota dell’Arma – con arresti che hanno riguardato lo spaccio di droga in tutte le zone sensibili della Bassa nonché i furti ai danni di negozi ed esercizi commerciali per i quali tutti i colpevoli sono stati assicurati alla giustizia. Non ultima, con particolare soddisfazione per le attestazioni di stima ricevute, la brillante attività che nel giugno del 2020 ha disarticolato un gruppo criminale strutturato, composto prevalentemente da dipendenti di una cooperativa di servizi, i cui sodali si appropriavano, per rivenderle, delle merci in transito in un magazzino”.