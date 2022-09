Attività all’aria aperta, sport e laboratori: a Bobbio torna la Festa dell’albero 2022

E’ davvero ricchissimo il programma della Festa dell’albero 2022, che si terrà venerdì in località Le Vallette di Bobbio. Attività all’aria aperta, sport e laboratori sono solo alcune delle tante attività previste. Attesi circa 350 studenti delle scuole che parteciperanno alle varie iniziative, dall’apicoltura al primo soccorso, Taekwondo, piantumazione e non solo. “Attività che faranno scoprire ai giovani il rispetto per l’ambiente e l’ecologia” hanno spiegato gli organizzatori.

