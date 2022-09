Si è svolta stamattina la consegna del premio di laurea in memoria di Cesare Betti, storico direttore provinciale di Confindustria scomparso nel marzo del 2020 a causa del Covid. Un riconoscimento nato per volontà dell’associazione di categoria che, quest’anno, è andato a Giorgia Subacchi e Simona Formisano, laureate in Global business all’università Cattolica di Piacenza.