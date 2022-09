Pietre che cadono e colonnine a rischio crollo: lavori per 300mila euro in Duomo

La pietra arenaria che si sfoglia e cade, le colonnine percorse da lunghe crepe. Una leggera scossa di terremoto le farebbe crollare. Il Duomo che celebra i 900 anni aveva bisogno di interventi urgenti e infatti è sorto nella zona retrostante e intorno all’abside un cantiere che porterà avanti i restauri sino alla fine dell’anno. La cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina è nelle mani della ditta Restauro S.N.C. di Arianna Rastelli e Roberta Ferrari, l’impresa esecutrice è Edilnoleggi Valente di Piacenza. Trecentomila euro l’ammontare delle opere, coperti per metà dal bonus facciate ceduto alla Banca di Piacenza, in parte da contributi propri. Nel salire su questo cantiere sono molte le scoperte storico-artistiche interessanti, come la scultura a firma di Nicholaus, scultore italiano attivo tra il 1122 e il 1139 e tra i principali maestri in epoca romanica. Oggi stesso inizia il convegno internazionale di studi dedicato alla cattedrale e alla civiltà medioevale al Seminario vescovile e in parte al Carmine, studiosi di primo piano si alterneranno sino a sabato per indagare monumenti e linguaggi ricchi di fascino.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà