Alzheimer: 5mila piacentini colpiti. Il paziente più giovane in cura ha 32 anni

Sono 5mila i piacentini che presentano sintomi di demenza. Tremila quelli seguiti nelle strutture del territorio. Numeri impressionanti e, purtroppo, destinati a crescere. Oggi, 21 settembre, si celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer. Il Pubblico Passeggio ospita fino alle 19 un team di medici e psicologi, esperti in disturbi neuro-cognitivi, dell’Azienda Usl che fanno parte del Percorso diagnostico terapeutico rivolto ai deficit cognitivi e alle demenze che hanno fornito informazioni e risposte su temi che riguardano la prevenzione, il percorso di diagnosi, la terapia e la presa in carico tramite la specifica rete dei servizi strutturata nell’Ausl. Il paziente più giovane attualmente in cura ha 32 anni.