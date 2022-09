“Bus sovraffollati, studenti lasciati a piedi”. In arrivo mezzi aggiuntivi a San Nicolò

Criticità nel trasporto pubblico tra San Nicolò e Piacenza. Lo segnala il sindaco di Rottofreno Paola Galvani: “Abbiamo riscontrato alcune problematiche relative al trasporto pubblico in direzione di Piacenza, alcuni nostri studenti non hanno avuto la possibilità di poter salire sui pullman perché già pieni con conseguente ingresso tardivo alle lezioni o addirittura dovendo farsi portare dai famigliari. Dopo aver segnalato la situazione a Tempi Agenzia, da domani avremo un mezzo aggiuntivo che partirà da Agazzano, con passaggio sulla via Emilia a San Nicolò e un secondo mezzo nei prossimi giorni”.

