Dopo due anni di stop tornano i viaggi della memoria dell’Isrec di Piacenza

Tornano i viaggi della memoria dell’Isrec di Piacenza. Dopo la pausa di due anni imposta dal Covid, l’Istituto di storia contemporanea riparte infatti con i “Viaggi della Memoria” e “Viaggi attraverso l’Europa” promossi dall’assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna. E pianifica già un viaggio con destinazione Berlino-Sachsenhausen-Potsdam, avente come tema “Persecuzione e resistenza tra Terzo Reich e Repubblica Democratica Tedesca”: a partecipare sarà una rappresentanza di circa dieci studenti per ogni istituto superiore della provincia di Piacenza.

“Si tratta di un’importante attività di collaborazione che, da oltre un decennio, vede l’assemblea legislativa stanziare risorse per sostenere percorsi di mobilità didattica e viaggi storici per studenti e docenti, per la quale abbiamo richiesto anche un ulteriore contributo all’amministrazione comunale, in modo da dimezzare il carico economico sulle scuole e le famiglie – fanno sapere dall’Isrec – possono fare domanda di finanziamento gli istituti storici provinciali dell’Emilia Romagna, le scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado e gli enti locali della regione, le associazioni di promozione sociale”.

Come sempre, l’Isrec offre alle scuole una consulenza nella preparazione e nella redazione delle proposte: in particolare, l’Istituto si impegna a orientare l’importante esperienza didattica del viaggio in termini formativi, anche attraverso l’organizzazione di incontri con esperti del settore.

Docenti e dirigenti interessati a partecipare possono contattare l’Istituto entro la fine di settembre alla mail [email protected] o al numero di telefono 0523330346. I progetti dovranno essere inviati esclusivamente all’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna entro le 14 del 10 ottobre.

Le informazioni sul bando sono reperibili alla seguente pagina web.