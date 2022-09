Arrestato per maltrattamenti sulla stessa donna con cui era tornato dopo una condanna

La Squadra Mobile della questura di Piacenza, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato un quarantacinquenne straniero per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso ai danni della compagna.

Le indagini hanno permesso di ricostruire una lunga serie di condotte perpetrate ai danni della donna, che da almeno due anni era costretta a subire le violenze fisiche e psicologiche da parte del compagno, che la aggrediva sia all’interno della loro abitazione, sia in pubblico.

L’uomo peraltro era già stato condannato in passato, a seguito di una precedente indagine svolta nel 2019 dallo stesso ufficio investigativo, per maltrattamenti commessi nei confronti della medesima donna, reato per il quale aveva anche scontato un periodo di custodia in carcere.

Nonostante questo, l’indagato era riuscito a convincere la compagna a ritornare a vivere assieme, facendole credere di essere cambiato.

Il Giudice per le indagini preliminari ha posto l’uomo, ritracciato in città dagli agenti della questura, agli arresti domiciliari.

