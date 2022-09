In Alta Val Tidone scuolabus gratis: “Un aiuto in un periodo di forti rincari”

Scuolabus gratis per tutte le famiglie residenti nel Comune di Alta Val Tidone che usufruiscono di tale servizio. Visto che i rincari cominciano a picchiare duro sui bilanci familiari, la giunta comunale ha deciso di esentare tutte le 67 famiglie di altrettanti bambini che ogni giorno utilizzano il trasporto comunale per andare a scuola.

L’esenzione vale anche per chi manda i figli a Pianello. “In precedenza – afferma il sindaco Franco Albertini – avevamo già deliberato il dimezzamento delle quote per il pasto in mensa e l’esenzione totale per i servizi di pre e post scuola”. La scelta viene motivata per dare un aiuto a famiglie che, a causa dei rincari di luce e gas, rischiano di trovarsi in serie difficoltà.