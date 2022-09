Pinalli investe due milioni di euro nella logistica. “Ampliati del 30% i magazzini”

Un investimento dal valore di due milioni di euro volto a potenziare la logistica andando ad ampliare del 30% l’attuale superficie, passando entro la fine del 2023 da 5.000 a 6.500 metri quadrati di magazzini di proprietà. E’ il piano varato da Pinalli, prima catena italiana di profumerie e terza in assoluto sul territorio nazionale.

Una quota di investimento inoltre finanzierà un progetto finalizzato alla completa automazione di una parte dei processi di smistamento dei prodotti, con un abbattimento delle tempistiche – entro giugno 2023 – di circa il 40% rispetto agli attuali flussi di lavoro.

Negli ultimi quattro anni Pinalli ha portato avanti una forte crescita, sia nel canale offline che in quello online. In quest’arco di tempo i punti vendita sono passati da 39 ai 60 attuali ed il fatturato è aumentato in media del 15% annuo, passando dai 55 milioni del 2017 ai 98 milioni del 2021. In deciso incremento anche il numero dei dipendenti, da 140 a 400, e quello dei clienti da 287.000 a 542.000. Inoltre, gli spazi di magazzino sono raddoppiati, dai 2.500 mq del 2018 agli attuali 5.000.

“Dietro questi importanti risultati c’è un motore poco visibile ma fondamentale per un retailer che è proprio la logistica – sottolinea Raffaele Rossetti, amministratore delegato di Pinalli – un processo che fin dall’inizio abbiamo scelto di gestire internamente con dipendenti diretti, attraverso un modello di business rapido ed efficiente che vede gli addetti parte attiva dei processi decisionali. Per supportare tale crescita e i piani di sviluppo che abbiamo in programma per i prossimi anni – con aperture di nuovi punti vendita e l’aumento dell’e-commerce – abbiamo deciso di investire ulteriormente nei magazzini e nell’automazione, per renderli sempre di più degli elementi di vantaggio competitivo sul mercato. Tali investimenti ci consentiranno infatti di rispondere con maggiore rapidità alle nuove esigenze dei consumatori, e allo stesso tempo assicurare ai brand con cui collaboriamo un servizio ancor più integrato, in grado di garantire tempi, qualità e controllo dell’intera filiera distributiva”.

Con questo piano, Pinalli concentra nuovamente i suoi sforzi sulla logistica, un asset per il quale nel precedente triennio l’azienda aveva già stanziato una cifra superiore al milione di euro, destinata all’implementazione di un sistema gestionale di magazzino e all’avvio di un primo progetto per automatizzare i processi di smistamento dei prodotti. Attualmente il personale impiegato nei magazzini di Pinalli, situati a Fiorenzuola, è composto da circa 40 persone, con una netta prevalenza di donne, che costituiscono l’89% del totale.