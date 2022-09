Team Memores si racconta a Industriando: “Abbiamo visto nascere l’informatica”

Torna questa sera, 22 settembre, Industriando, il programma di Confindustria Piacenza e Telelibertà che porta i telespettatori dentro ai cancelli di alcune delle realtà industriali più interessanti del territorio. A partire dalle 20.05, dopo il telegiornale, Team Memores Computer si racconterà, dagli inizi alle sfide del futuro. Il presidente Daniele Palazzina ricorderà gli inizi dell’azienda, che hanno anche coinciso con gli albori dell’informatica per l’industria e per i personal computer: “Parte tutto da una intuizione di Giacomo Gualla e Alberto Liverani, che nel 1980 uscivano dall’ambiente Olivetti. Noi l’informatica l’abbiamo vista nascere, stando sempre al fianco dei nostri clienti e provando a intuire in anticipo quali sarebbero stati i loro bisogni futuri”.

Direttore commerciale è Lorenzo Liverani, figlio del cofondatore Alberto scomparso nel 2016: “Io ho ricordi di Team Memores sin dalla mia infanzia. Sono stato prima figlio e poi collaboratore di mio padre, purtroppo per poco tempo. La forza di questa azienda è l’enorme competenza tecnica: la nostra non è una vendita aggressiva ma parte dalla conoscenza delle tecnologie, facendo comprendere ai clienti quanto queste potrebbero essere utili per loro”. Nella puntata di Industriando verranno spiegati anche i servizi che segneranno il futuro dell’azienda: “Il supporto da remoto la farà da padrone – spiega il System engineer Elia Palazzina – Noi dal canto nostro ci approcciamo

all’innovazione con un laboratorio hardware e sistemistico all’avanguardia, forti di una lista di certificazioni che non ha eguali sul territorio piacentino nel nostro ambito”. Per scoprire di più non resta che seguire Industriando, questa sera su Telelibertà.