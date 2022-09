Crociera nel Mediterraneo con Libertà: partiti questa mattina 47 piacentini

C’è chi è arrivato fin da Cremona per vivere un’avventura in Paesi mai visitati prima d’ora, chi ama le crociere a tal punto da non perdere mai un’opportunità, e chi invece salirà su una di queste gigantesche navi per la prima volta e si aspetta semplicemente di divertirsi e di passare un paio di settimane di relax lontano dallo stress della vita quotidiana.

Sono partiti questa mattina i 47 piacentini che hanno approfittato della proposta di Editoriale Libertà in collaborazione con MSC Crociere.

Ritrovo al centro commerciale Farnese in autobus verso un lungo viaggio che li accompagnerà alla scoperta delle meraviglie del Mediterraneo. Come capita spesso in questi casi, parenti e amici hanno salutato i partenti e augurato loro buone vacanze: è il caso di Franca Benedetti, che non sta nella pelle per lo splendido viaggio che vivrà grazie all’opportunità di Editoriale Libertà, e per lei non è la prima volta: “Facciamo un bel giro, quello del Mediterraneo, in luoghi affascinanti come Civitavecchia, Palermo, Ibiza, Valencia e Marsiglia. Ho deciso di partecipare a questa iniziativa perché io sono una vera fanatica di crociere, ero presente anche all’ultima organizzata da Editoriale Libertà e siccome le organizzano bene ho voluto fare anche questa”. Non ci sono soltanto piacentini, Giovanna Dossena è infatti di Cremona e ha approfittato dell’iniziativa grazie alla pubblicità letta su “Libertà” in questi giorni. “Io ne ho già fatte sette o otto di crociere – ha raccontato – ma questa è la prima che farò con Editoriale Libertà e con MSC. Questi viaggi sono anche una bella occasione per conoscere gente nuova, io vengo da Cremona e sono con una mia amica, però sarà bello fare amicizie con persone che ancora non conosciamo”. Come sarà andare in crociera? A chiederselo è Maria Teresa Pasquali, che non ha mai fatto questo tipo di vacanza prima d’ora ed è felice di partire: “Per me è la prima volta, la prima crociera in assoluto alla quale partecipo, ho deciso di farla con Editoriale Libertà perché mi è piaciuto molto l’itinerario che hanno proposto. Spero di fare nuove conoscenze, vediamo come andranno le cose, ma soprattutto di divertirmi in compagnia”.