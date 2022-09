Festa bagnata, festa fortunata. Vale per “Piacenza è un mare di sapori”, la nota manifestazione del Consorzio di tutela dei salumi dop piacentini che stasera ha chiuso la due giorni con quasi 200 ospiti sotto i portici di Palazzo Gotico.

Era partita con pioggia e temperature al minimo la manifestazione: ma quando si schierano nomi come quello della chef donna Michelin 2021 Isa Mazzocchi e del collega Daniele Persegani e poi degustazioni, show cooking e laboratori con i prodotti dop e igp del territorio piacentino il successo è assicurato.

Dopo il pienone del primo giorno, chiuso dal concerto di Daniele Ronda, oggi la manifestazione ha messo in cantiere un bis di laboratori: dopo il racconto dei cinquant’anni del Consorzio a cura del giornalista Giuseppe Romagnoli, fra mattina e pomeriggio si sono svolti i laboratori “Assaporando s’impara” e quello sulle paste dell’Emilia Romagna a cura della responsabile della scuola di cucina di Casa Artusi Carla Brigliadori.

Tutti i vini della Regione Emilia Romagna sono finiti sotto i riflettori grazie a “Tramonto DiVino” che ha offerto anche l’occasione di valorizzare sia i tre salumi dop piacentini sia altre prelibatezze della regione. Ma il clou della giornata è stato rappresentato dallo show cooking di Isa Mazzocchi.

“Come Consorzio possiamo ritenerci molto soddisfatti – è il commento del direttore Roberto Belli – tutti gli eventi, nonostante il tempo, hanno avuto un ottimo seguito”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà