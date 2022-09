Il concerto trap al teatro Verdi per ricordare gli amici morti nel Trebbia

“Vivi”, il concerto in memoria di Elisa Bricchi, Costantino Merli, Domenico Di Canio e William Pagani, i quattro angeli scomparsi nove mesi fa nelle acque del fiume Trebbia, ha portato al teatro Verdi di Castel San Giovanni oltre duecento giovanissimi.

Spostata al chiuso causa maltempo, la serata ha unito due modi: quello della musica trap declinata, forse per la prima volta in assoluto, in un luogo solitamente riservato a ben altro tipo di eventi.

Ospite di punta è stato il rapper Drefgold preceduto da Square Kidz, Crees Baby, Riconelposto, Kvy Rhymes. Quest’ultimo con William, Wollas, ci ha vissuto sotto lo stesso tetto, a Castelsangiovanni. “Per me era un fratello”, ripete a esibizione finita mentre abbraccia il padre di William, Paolo. “La serata è bellissima e poi vedere i volti dei nostri ragazzi dietro al palco…” dicono i genitori dei quattro ragazzi i cui volti campeggiano sul palco, alle spalle dei giovani artisti che si esibiscono per un pubblico di adolescenti adoranti.

