Il Tar respinge il ricorso dei genitori. A Sarmato e Castello rimane la settimana corta

Alle scuole di Castel San Giovanni e Sarmato resta la settimana corta. Il Tar di Parma ha respinto il ricorso dei genitori che chiedevano l’annullamento delle delibere con cui il Consiglio di Istituto aveva adottato l’orario da lunedì a venerdì, escluso il sabato. Se il preside, Lodovico Silvestri si dice “più che mai convinto” della decisione presa, i genitori ricorrenti si dicono invece “amareggiati” per una scelta fatta a loro dire, senza un adeguato coinvolgimento.

“Il numero esiguo di famiglie ricorrenti, 13 su 1582 – dice il preside Lodovico Silvestri – lamentava che i provvedimenti non fossero motivati, ma le motivazioni ci sono. La maggior parte del personale docente e dei genitori è con noi. Spiace che una piccola parte abbia avvelenato il clima”.

Per contro i genitori si dicono “amareggiati per come si è arrivati a questo cambio. I tempi e i modi saranno pure stati rispettati, ma l’approccio di Consiglio e dirigente è stato davvero poco opportuno. Siamo contenti di averci messo la faccia”.