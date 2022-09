Affidati i lavori per abbattere i chioschi-ruderi in via Taverna e alla Farnesiana

Il Comune di Piacenza ha affidato a una ditta di Milano, la Corradi Scavi-Trasporti srl, la rimozione dei due fabbricati da tempo inutilizzati e diventati dei veri e propri ruderi, fornendo un brutto biglietto da visita alla zona circostante.

Entrambi erano adibiti a bar: il più noto davanti all’ingresso dell’ospedale in via Taverna, è stato a lungo in funzione fino alla chiusura di quattro anni fa; in periferia, tra via Caduti sul Lavoro e via Falconi, dirimpetto al centro commerciale Farnesiana, è ubicato l’altro che nella sua ultima versione, attiva fino a tre anni fa, era un locale serale dove spesso si esibivano band musicali.

Per l’incarico alla ditta di Milano sono stati stanziati 9.500 euro (Iva inclusa), più

altri 10mila euro (presunti) da versare a Iren Ambiente per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle due demolizioni.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTÀ