Cerignale: recuperata un’antica castignera e sistemata la viabilità forestale

Sono terminati i lavori di forestazione pubblica nella frazione di Rovereto di Cerignale. E’ stata sistemata la viabilità forestale, pulito un castagneto da frutto e recuperata un’antica “castignera”. I lavori consentiranno ai proprietari dei fondi di raggiungere i loro boschi ma avranno ripercussioni positive anche per i turisti che potranno scoprire nuovi sentieri, riposarsi o mettersi al riparo dalle intemperie nel nuovo rifugio. Lo annuncia sui social l’ex sindaco di Cerignale Massimo Castelli.

Con ulteriori lavori alla viabilità rurale tutte le frazioni di Cerignale potranno essere collegate per dare vita ad un percorso di trekking e bike unico e suggestivo. Sembra che nel casolare recuperato trovò rifugio un gruppo di partigiani dell’Alta Val Trebbia durate il terribile rastrellamento dell’inverno del 1944. “Per questa ragione – scrive Castelli – non sarebbe male dedicare quest’opera a loro, combattetti per la libertà e chiamarlo “Rifugio Partigiani Alta Val Trebbia”.