Università Cattolica inaugura i nuovi spazi di Cerzoo. Martina: “E’ innovazione”

Un centro di ricerche per la zootecnica e l’ambiente riconosciuto a livello nazionale e internazionale capace di operare buone pratiche ecosostenibili e rispettose del benessere animale. È a due passi dalla città di Piacenza, a San Bonico. Università Cattolica e fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi hanno tagliato il nastro stamattina, 26 settembre, dei nuovi spazi dell’azienda agricola sperimentale Cerzoo srl, struttura di ricerca all’avanguardia. Un’azienda agro-zootecnia innovativa creata per sperimentare nuovi itinerari di coltivazione rigenerativa e per migliorare l’efficienza e il benessere animale e la sostenibilità. L’evento ha visto la partecipazione di Maurizio Martina, già ministro delle politiche agricole, oggi vicedirettore nazionale FAO.

LE INTERVISTE A FRANCO ANELLI, MAGNIFICO RETTORE CATTOLICA E MAURIZIO MARTINA VICEDIRETTORE NAZIONALE FAO