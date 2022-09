“Tieni in forma il tuo cuore”: domenica 2 ottobre clinica mobile sul Facsal

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, per questo è fondamentale tenere in forma il proprio cuore. Si intitola appunto “Tieni in forma il tuo cuore” l’iniziativa che Ausl, in collaborazione con Comune e Regione Emilia Romagna, organizza per domenica 2 ottobre sul Pubblico Passeggio.

Dalle ore 10 alle 18 i cittadini potranno recarsi negli appositi stand e nella “clinica mobile” per avere un quadro dei propri fattori di rischio, prevenzione, controllo e corretti stili di vita possono ridurre l’incidenza di patologie e migliorare la qualità della vita.

“Riprendiamo l’iniziativa dell’anno scorso che, grazie alla Regione ci permette di stilare fattori di rischio per i pazienti – ha spiegato Daniela Aschieri, direttore cardiologia Ausl – quindi glicemia, peso, colesterolo e ipertensione, valutiamo quei fattori che sono spesso sottovalutati e invece ci possono portare a infarto e arresto cardiaco. Il 50 % della nostra salute ognuno lo ha nelle proprie mani, la lunga sopravvivenza si ha se controlliamo quotidianamente alimentazione, glicemia, colesterolo e tutto ciò che ci permette di vivere più a lungo”.

“Come Azienda contribuiamo a portare avanti le attività previste nel piano regionale della prevenzione – ha aggiunto Giorgio Chiaranda direttore Medicina dello sport e prevenzione della salute – molte di queste riguardano le malattie croniche e la prevenzione di sani stili di vita, fumo, corretta alimentazione, attività fisica e un uso ridotto di alcol, lo facciamo sia con colloqui individuali sia collaborando con enti locali per andare nelle scuole e negli ambienti di lavoro per favorire il più possibile l’adozione di comportamenti protettivi per la salute”.