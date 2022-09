Donazione organi, domenica la Giornata nazionale del Sì. Iniziative in tutta la provincia

Si terrà domenica 2 ottobre, la Giornata nazionale del Sì promossa da Aido (Associazione nazionale per la donazione di organi, tessuti e cellule). Quella domenica sarà il culmine delle tantissime iniziative diffuse sul territorio nazionale che, a seconda delle esigenze, potranno proseguire fino al 9 ottobre.

Aido sarà presente nelle principali piazze d’Italia con banchetti e tante altre iniziative, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di esprimere il proprio Sì alla donazione in vita, in maniera consapevole.

Nello specifico della provincia di Piacenza, i volontari Aido, in occasione di questa giornata, hanno “spalmato” su più giorni e in più comuni la loro presenza, mettendosi a disposizione di chiunque desiderasse ottenere informazioni o concedere un’offerta libera.

Dal 30 settembre al 2 ottobre uno stand Aido sarà a Cadeo di fronte al Comune, sabato 30 a Lugagnano in piazza Casana, a Monticelli venerdì 30 settembre in occasione del mercato in via Martiri della libertà e domenica 2 ottobre al Castello Pallavicino Casali, sabato 1 e domenica 2 a Rivergaro nel piazzale della Conad, e solo nella giornata di domenica 2 a Pontenure in piazza Re Amato e a Sarmato in piazza Roma.

Quest’anno, l’evento nazionale si terrà a Reggio Calabria, località scelta per sottolineare il legame di Aido con il Mezzogiorno e il coinvolgimento di questa parte del Paese nelle battaglie che l’associazione porta avanti ogni giorno per la promozione e la diffusione della cultura del dono e l’importanza di consentire i trapianti d’organo ai pazienti che non hanno altra alternativa di cura.

Due altre iniziative caratterizzeranno la Giornata del Sì: l’illuminazione a tema, tramite proiezione di fasci di luce colorata, dei municipi dei capoluoghi di regione per valorizzare, anche solo visivamente, il Sì alla donazione; e la collaborazione con alcune diocesi e parrocchie mediante l’elevazione di preghiere dei fedeli, nel corso della celebrazione della messa vespertina del sabato sera o della domenica, a sostegno del Sì.

Infine, per la Giornata nazionale sarà creato un minisito Internet dedicato, con grafica personalizzata, foto e video dei volontari dalle piazze, la diretta della tavola rotonda da Reggio Calabria sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Aido, una sezione apposita dedicata all’acquisto del caffè Illy, un social wall dove troveranno spazio i post d’interazione: il minisito sarà pronto ai primi di settembre, consultabile all’indirizzo giornatanazionaleaido.it (cui rinvieranno anche i domini giornatanazionaledelsi.it e giornatadelsi.it).