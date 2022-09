A Piacenza Expo spazio al fai da te: mostra e laboratori con “Mi piace crea” l’1 e 2 ottobre

C’è una neoarrivata tra le fiere di Piacenza Expo: “Mi piace crea”. La prima edizione dell’iniziativa, in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre a Le Mose, è stata presentata stamattina nel salone della Camera di commercio. “Ci sono tanti modi per recuperare un vecchio comodino in ciliegio, così come ci sono tante tecniche di ricamo tessile per abbellire quanto la trama e l’ordito hanno creato unendosi – spiegano i promotori -. L’obiettivo è dunque quello di scoprire i segreti e i nuovi prodotti in una fiera interamente dedicata alla creatività del fai da te”.

L’evento di “Mi piace crea”, previsto questo fine settimana dalle ore 9.30 alle 18, è organizzato da Piacenza Expo con il sostegno della Camera di commercio e del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile. Seimila metri quadrati di ingegno, tessuti e accessori indispensabili per la creazione di manufatti dove arte, estro e fantasia si mostreranno in questa vetrina espositiva che fa il suo esordio nel quartiere fieristico della nostra città. Non mancheranno i laboratori interattivi, quasi 140: dal cucito alla tessitura, dal crochet ai patchwork, dalla scrittura creativa alle tecniche di restauro ligneo, dalla grafica alla legatoria artigianale, dalle mani in pasta alle composizioni floreali. “Molti artigiani e rivenditori di materiali saranno a disposizione di un pubblico appassionato e predisposto all’acquisto per un lungo inverno che immaginiamo possa essere colorato di creatività e passione”, concludono i promotori.