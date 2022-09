“Salviamospedale” pronto a depositare oltre 300 firme per il dibattito pubblico

Venerdì 30 settembre il Comitato “Salviamospedale” depositerà, al Protocollo Generale del Comune di Piacenza, le firme per l’istanza di convocazione di un pubblico dibattito per l’esercizio dell’iniziativa popolare. Sono state raccolte oltre 300 firme, dunque, ben oltre le 200 firme richieste dallo Statuto. Il Comitato, con il pubblico dibattito, intende far emergere l’opportunità di valutare la fattibilità e la convenienza per le casse pubbliche di adeguare l’Ospedale esistente ampliando i fabbricati esistenti e le aree nelle immediate vicinanze. Nulla vieta, in altre parole, di ottenere un nosocomio del tutto nuovo nell’area dove attualmente è già situato l’Ospedale “Guglielmo da Saliceto”. “In questo modo – scrive il referente Augusto Ridella – si otterrebbero vantaggi non paragonabili alla costruzione ex novo di un altro edificio e più precisamente: – la rigenerazione ed ampliamento degli edifici esistenti eviterebbe di mandare alle macerie un patrimonio stimato in almeno 150 milioni di euro, con tutte le conseguenze che ben conosciamo per gli edifici pubblici abbandonati, ed in particolare, per quelli militari”.

COMUNICATO INTEGRALE