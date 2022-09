Gal del Ducato: due milioni in palio per aziende agricole e a tutela di boschi e ambiente

Da una parte si potrà investire per “svecchiare” le aziende agricole attraverso l’acquisto di attrezzature che le rendano rispettose dell’ambiente ed economicamente sostenibili; dall’altra si potrà evitare che i boschi continuino ad essere suddivisi in miriade di “pezzetti” di proprietà private che rendono complicata una gestione unitaria delle aree boscate.

In palio c’è quasi un milione di euro messi a disposizione da due nuovi bandi del Gal del Ducato appena pubblicati. C’è tempo fino al prossimo 12 dicembre per partecipare, tra le province di Piacenza e Parma. Il primo bando, dal valore di 900mila euro, si chiama “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” e punta a sostenere le aziende agricole nella realizzazione di investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dei processi produttivi da un punto di vista economico, ambientale e sociale.

La seconda possibilità, del valore di 84mila euro si intitola “Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale”. In questo caso, il bando mira a dare supporto agli operatori locali che vogliono impegnarsi attraverso processi di certificazione della gestione forestale nello sviluppo di una filiera territoriale del “bosco”. Per partecipare, basta visitare il sito del Gal Del Ducato alla sezione “bandi” e scegliere quello più indicato.

L’articolo su Libertà in edicola