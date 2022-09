Grazzano Visconti invasa dai fiori: vivaisti e artigiani da tutto il mondo

Il meteo non è stato dei migliori, ma sono bastati i fiori, le piante e il verde del parco del castello di Grazzano Visconti a colorare le tre giornate di Verde Grazzano, l’evento che accoglie tra i più noti ed apprezzati vivaisti italiani ed internazionali e, insieme a loro, i migliori artigiani del settore giardinaggio. Una manifestazione attentamente vagliata da Luchino Visconti con Allegra Caracciolo Agnelli e Federico Forquet affiancati da Carlo Contesso, celebre garden designer di formazione inglese. I visitatori hanno apprezzato la formula ormai consolidata che prevede tanti espositori italiani e stranieri, ma anche presentazioni di volumi a tema, conferenze dei più grandi esperti in materia e diverse attività e tour guidati. Uno tra tutti, quello con Carlo Contesso alla scoperta del parco e delle piante che esso contiene.

Molte le conferme in questa edizione di Verde Grazzano, quali Oscar Tintori con i suoi cedri e limoni giganti, Vivai Priola con le sue piante erbacee perenni, Enzo Maioli con le sue duemila varietà di frutti antichi di cui garantisce la sopravvivenza. Diverse le new entry, come i vivaisti di Verona con le curiose piantine carnivore, e di Biella che hanno portato le rose inglesi di David Austin ed una collezione di ortensie ed ancora le orchidee rustiche di un piccolo vivaio specializzato di Udine.

Immancabili i pomodori di Michael Schick, dalla Germania, che è riuscito a coltivarne 930 varietà. L’atmosfera bucolica quest’anno è stata arricchita dalla presenza di galline, galli e conigli di razze anche in via di estinzione con “Alba” (Associazione lombarda biodiversità animale). L’edizione 2022 è stata arricchita anche dalla presenza di professionisti di Tree Climbing. L’arboricoltore Matteo Ciani, salendo fino alla punta del cedro secolare del parco del castello, ha dato una dimostrazione dell’attività di potatura, manutenzione degli alberi più alti e antichi.