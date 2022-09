La festa dei nonni e il fascino della vendemmia al mercato coperto di Campagna Amica

Doppi festeggiamenti al Mercato Coperto di Campagna Amica a Piacenza: questo fine settimana, in via Farnesiana, 17 verranno celebrati sia i nonni, per la tradizionale festa del 2 ottobre, sia la vendemmia con le cantine piacentine che, oltre a proporre degustazioni racconteranno ai visitatori l’arte della vendemmia, a partire dalla pigiatura fino alla produzione del mosto.

Venerdì dalle 18 sarà presente l’azienda agricola “Il Casello”, che replicherà l’iniziativa anche sabato quando a partire dalle 11 si uniranno le Cantine “Terre di Lodola”, “La Pioppa”, “Podere Paganini” e “Scarabelli”, mentre domenica mattina sarà il momento de “I Perinelli Società Cooperativa Agricola Sociale” che per l’occasione proporrà un laboratorio per famiglie dal titolo “La vendemmia in città” dove si potranno conoscere la vite, l’uva e le diverse fasi della lavorazione. Per informazioni e prenotare la partecipazione dei bambini, a partire dai cinque anni di età, è possibile contattare il 335-5330455.

Come anticipato, spazio anche ai nonni: per tutto il fine settimana e quindi già da venerdì dalle 16 alle 21, al Mercato Coperto, promosso da Coldiretti, i nonni accompagnati dai nipotini, riceveranno un omaggio dai produttori.