Via Colombo, prende a pugni i cartelloni nella stazione degli autobus: fermato

Alcuni passanti lo hanno notato mentre, in evidente stato di alterazione, prendeva a pugni i cartelloni presenti presso la corsia 6 della stazione degli autobus di via Colombo. Protagonista dell’episodio, avvenuto oggi intorno alle 12.40, un uomo di origini straniere. Sul posto sono giunte due volanti di polizia e carabinieri. L’uomo è stato calmato e condotto in ospedale dal personale sanitario del 118.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà