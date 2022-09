Cane fuggito a Mareto, maxi ricompensa di una lodigiana: “Offro 20mila euro”

Una maxi-ricompensa di 20mila euro per il cane scomparso. Succede a Caselle Landi, nel Lodigiano, dove Silvana Ravellini ha offerto questa cifra per l’eventuale ritrovamento dell’amato animale. “Varenne manca da casa – dice – da otto mesi. La speranza di ritrovarlo è minima, ma in fondo al mio cuore c’è ancora. E’ un cagnolino buono, magari si è accasato da qualcuno”. Ovunque ci sono cartelli affissi. Il quattro zampe – un meticcio bianco e arancione – è fuggito nei boschi a Mareto, nel comune di Farini.

