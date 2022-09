Chiuse e abbandonate, presto rimosse le ex edicole di via Baciocchi e piazza Duomo

“Giovedì prossimo la vecchia edicola di via Baciocchi sarà rimossa. E presto toccherà anche a quella in piazza Duomo”. Lo annuncia l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni. Le strutture di vendita in centro storico – chiuse e abbandonate da qualche anno – saranno dunque demolite, con l’obiettivo di garantire un maggiore decoro urbano.

Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha avviato anche l’abbattimento dei chioschi fatiscenti, a partire da quello in via Taverna, davanti all’ospedale. Resta invece in stand-by la rimozione dell’ex bar alla Farnesiana, tra via Caduti sul Lavoro e via Falconi: l’intervento è già affidato, ma l’immobile risulta ancora occupato da un senzatetto straniero.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: