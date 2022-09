Nasce “GioiAlumni”, l’associazione di ex studenti del Liceo Gioia

Si chiama “GioiAlumni” la prima associazione di ex allievi del liceo Gioia di Piacenza. È stata fondata ufficialmente, davanti al notaio Manfredo Ferrerio, nell’aula ovale dell’Istituto e si propone l’ambizioso scopo – anche tramite una piattaforma di scambio telematico – di mettere in collegamento tra loro tutti gli ex allievi, creando un ponte grazie al quale i giovani possano usufruire delle risorse di ex alunni ormai già professionisti e viceversa. Ma potrà anche organizzare eventi e iniziative di carattere culturale in stretto contatto con lo stesso Istituto.

L’elenco dei fondatori si compone dei nomi di Cristina Capra, Corrado Sforza Fogliani, Pietro Visconti, Massimo Piepoli, Antonio Valla, Gianna Arvedi, Anna Albertina Beltrametti, Gabriele Binaghi, Silvia Bricchi, Valeria Caponetti, Carla Chiappini, Paola Cordani, Gabriele Fabrizio Dadati, Marco Dallagiovanna, Ilaria Dioli, Daniele Fornari, Sharon Fummi, Giovanni Giuffrida, Alberto Gromi, Alessandro Guidotti, Mario Magnelli, Alessandro Malinverni, Giuseppe Marchesi, Paola Pedrazzini, Marzia Perazzi, Andrea Perini, Anna Riva, Luigi Swich e Giovanni Zucca. Il primo presidente è Alessandro Malinverni che guida il direttivo con Caponetti (vicepresidente), Dioli (segretaria), Binaghi (tesoriere) e Magnelli (consigliere). Tra i fondatori doveva esserci anche l’ex ministro Pier Luigi Bersani, trattenuto però da impegni lontano da Piacenza.