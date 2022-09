Palazzo Farnese “impacchettato” per lavori: sospesa l’illuminazione

A seguito dei lavori di riqualificazione in corso a Palazzo Farnese, l’amministrazione

comunale fa sapere che non sarà possibile, sino al nuovo anno, accogliere le

numerose richieste di illuminazione della facciata con colori simbolici, legati a

iniziative di sensibilizzazione e solidarietà.

“Non mancherà tuttavia – si legge in una nota diffusa da Palazzo Mercanti – attraverso il sito Internet istituzionale www.comune.piacenza.it, le pagine web e i canali social dei Musei Civici, l’impegno per promuovere, valorizzare e sostenere campagne con finalità benefiche, di prevenzione della salute o mirate a focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica su tematiche di valenza educativa e sociale. Non appena saranno terminati i lavori in corso, potranno nuovamente essere accolte, compatibilmente con il calendario degli eventi in programma, le proposte di illuminazione artistica di Palazzo Farnese da parte di associazioni e realtà non profit”.