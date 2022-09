“Salviamospedale” deposita 460 firme: “Chiediamo un dibattito pubblico”

Quattrocentosessanta firme raccolte per ragionare sulla partita dell’ospedale di Piacenza. Il comitato “Salviamospedale” ha depositato al protocollo generale del Comune di Piacenza le firme per convocare un pubblico dibattito attraverso il quale far emergere “l’opportunità di valutare la fattibilità e la convenienza per le casse pubbliche di adeguare l’ospedale esistente ampliando in fabbricati che già ci sono e le aree nelle immediate vicinanze”.