“Una mela per la vita”: banchetti in città e provincia per sostenere Aism

Arriva l’autunno e tornano le mele. Quelle di Aism sono più buone perché consentono di aiutare l’associazione italiana sclerosi multipla. Anche a Piacenza e nella sua provincia sabato 1 e domenica 2 ottobre torna in piazza la campagna “Una mela per la vita”: diversi banchetti dei volontari dell’associazione guidata a livello locale da Daniela Reggiori saranno presenti nelle piazze per sensibilizzare i piacentini e raccogliere fondi a sostegno di Aism.

Nello specifico per tutte le due giornate saranno allestiti degli stand in piazza Cavalli, via XX Settembre, Pubblico Passeggio e Besurica; in provincia i volontari saranno presenti anche a Pontenure, Agazzano, Fiorenzuola, Cadeo, Carpaneto, Lugagnano. Non mancheranno banchetti neppure davanti ad alcuni supermercati come Esselunga di via Conciliazione e Ipercoop Gotico di Piacenza, oltre che Il Gigante di San Nicolò. L’iniziativa viene realizzata con la collaborazione dei volontari della Croce Rossa e della Confraternita della Misericordia di Piacenza.

“Per noi è un appuntamento importante – spiega la presidente Reggiori – lo è anche per farci conoscere e mettere sotto i riflettori un appello urgente che lanciamo come associazione provinciale: abbiamo davvero bisogno di volontari, quelli presenti si contano sulle dita di una mano, mentre i malati e i trasporti aumentano sempre di più: ogni settimana si contano almeno quindici trasporti e facciamo molta fatica a rispondere ai bisogni e alle esigenze di tutti, anche se cerchiamo di farlo”.