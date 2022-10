Addio a Daniele Ciolli, in prima linea nella difesa dei diritti dei disabili

Verace, inflessibile e schietto, con una visione politica da prendere o lasciare, senza compromessi, e ben radicata nell’anima. Si trovava in assemblea, Daniele Ciolli, solo qualche minuto prima che un malore lo portasse via, tra lo shock dei presenti. Trentaquattrenne attivista per i diritti civili dei cittadini disabili e candidato nelle fila di Alternativa per Piacenza alle ultime amministrative, ieri sera aveva voluto esserci a tutti i costi alla plenaria di ApP al Teatro Trieste 34 con all’ordine del giorno il futuro dell’associazione. Nonostante qualche acciacco e sfidando il tempo incerto, perché quella passione per la politica, per lui, valeva più di ogni altra cosa. Più, anche, della salute resa precaria dalla malattia (la distrofia di Duchenne) che da quando era giovane lo aveva costretto su una sedia a rotelle. Una zavorra con cui convivere, ma senza farsi sovrastare. Tanto che all’età di 27 anni aveva scelto di andare a vivere per conto suo, per non gravare i famigliari (Riccardo e Antonella e la sorella Giulia) del carico dell’assistenza domiciliare. Dopo la scissione pre-elettorale nel centrosinistra cittadino, aveva subito scelto di abbracciare la causa di Alternativa per Piacenza. Pochi giorni fa, anche l’ultimo sogno di Daniele, intanto, era stato coronato: quello di scrivere per la rivista di critica sociale La Fionda il suo primo articolo di denuncia, dedicato alle cause del recente nubifragio nelle Marche.

