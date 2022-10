Auser e Comune, da lunedì torna il servizio di pre e post-scuola: 600 studenti coinvolti

Da lunedì 3 ottobre il servizio di pre-scuola sarà garantito dalle 7.30 in tutti i sei Circoli didattici della città, per circa 600 alunni.

Il servizio di post-scuola, operativo per un’ora dopo la fine delle lezioni pomeridiane (il cui orario può variare per ogni istituto), coinvolgerà circa 200 alunni e sarà attivato per per i Circoli che ne hanno fatto richiesta.

I volontari Auser coinvolti nel servizio pre-scuola sono 40, una decina per il post scuola, non in sostituzione ma sempre in affiancamento al personale scolastico.

I dettagli sono stati forniti stamattina in Municipio.

IL SERVIZIO A CURA DI MARCELLO TASSI