“Con i podcast torna la capacità di ascoltare e immaginare”

“Stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo di fronte ma nello stesso tempo l’ascolto sta conoscendo un nuovo importante sviluppo in campo comunicativo attraverso i podcast”: parole di Papa Francesco in occasione della 56esima giornata mondiale delle Comunicazioni sociali. I podcast e l’etica sono stati al centro dell’incontro di formazione organizzato dall’Ordine dei giornalisti in collaborazione con la Diocesi di Piacenza Bobbio al Collegio Alberoni. Relatori Michele Partipilo, editorialista della Gazzetta del Mezzogiorno; Luigi Rancilio, responsabile social del quotidiano Avvenire; Alessandro Banfi, giornalista e autore tv e il vescovo della Diocesi di Piacenza Bobbio, Adriano Cevolotto.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà