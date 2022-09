Elefante variopinto e Elefante che legge: riprendono le attività per bambini

Finalmente, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, il Centro per bambini e famiglie “Elefante variopinto” riprenderà la propria attività lunedì prossimo. Il centro si trova in via Sbolli 9 ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12, nonché nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 18.30.

Rivolto ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni e ai loro accompagnatori, è pensato per favorire, attraverso la mediazione di un educatore, la socializzazione al di fuori dall’ambito familiare, sia per i bambini che per gli adulti: un luogo in cui i neo genitori possono trovare un “alleato” in grado di stimolare la riflessione, offrire sostegno, intervento, partecipazione e restituire fiducia nelle proprie competenze. Ai bambini viene offerta l’occasione di stringere nuove amicizie e sperimentare proposte laboratoriali e di gioco; agli adulti viene data la possibilità di stare con i propri figli in un ambiente diverso dalla propria casa, di conoscere altre famiglie con cui confrontarsi e stringere relazioni, disponendo inoltre della presenza di personale specializzato in grado di offrire un supporto per affrontare le piccole o grandi fatiche dell’essere genitori.

“Per iscriversi – rende noto il Comune di Piacenza – è sufficiente presentarsi presso la struttura e compilare la scheda di adesione, effettuando una giornata di prova gratuitamente. La frequenza è libera e flessibile, con pagamento ad ogni ingresso di 3,11 euro per ogni bambino, tramite una tessera che comprende sei accessi. Sono previste agevolazioni per fratelli e sorelle: il secondo bambino paga la metà e il terzo entra gratuitamente. Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Elefante Variopinto Cbg o chiamare il numero 344-3485212, operativo dal 4 ottobre”.

Riaprirà invece martedì 4, pronta ad accogliere piccoli lettori e le loro famiglie ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30, con accesso libero, la biblioteca per la fascia 0-6 anni “L’Elefante che legge”, in via Sbolli 11: specializzata in letteratura per l’infanzia, offre una vasta scelta di albi illustrati, libri soffici o cartonati che possono essere presi in prestito. È un luogo in cui è possibile accoccolarsi per leggere con il proprio bambino in uno degli angoli morbidi oppure ascoltare in compagnia divertenti letture animate proposte dalla bibliotecaria.