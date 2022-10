Vittoria alle elezioni, Foti: “Responsabilità e lungimiranza”

“Ora servono ancora più passione, responsabilità e lungimiranza”. L’onorevole Tommaso Foti cita Max Weber, commentando nella sede di Fratelli d’Italia in via Stradella a Piacenza, il risultato delle elezioni politiche che nel collegio di Piacenza hanno visto il partito raccogliere il 32,8% dei consensi alla Camera e il 28,6% al Senato. Altrettanto notevole è il risultato personale, dopo aver conquistato un seggio alla Camera con il 52,5% di consensi nel collegio uninominale contro il centrosinistra di Beatrice Ghetti. “Vi è una diffusione del voto a favore di Fratelli d’Italia in tutta la provincia – ha commentato Foti con accanto il portavoce provinciale Filippo Bertolini – con un forte impulso dalla montagna, dove raggiungiamo il 38%. Buona la riuscita nei comuni della cintura con il 34.46% e altrettanto positivo il raffronto con i dati italiani, +8% rispetto alla media nazionale”. Riguardo la vittoria nel collegio uninominale di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia, con a Piacenza alcune decine di voti in più rispetto all’intera compagine di centro-sinistra, “grazie anche al grosso contributo di Piacenza – ha detto Foti – siamo davanti al PD, siamo primo partito in un triangolo storicamente più vicino al centro-sinistra, con avversaria l’onorevole Paola De Micheli ora candidata alla segreteria del PD, il che rende il risultato ancora più importante”. Con questi risultati “ora siamo a tutti gli effetti centro-destra nazionale e a voi classe dirigente dico di far tesoro della coerenza che è stata premiata, di non raccogliere provocazioni, di non vivere di ricordi o sulle ali dell’entusiasmo ma di rimboccarvi le maniche”. Sul toto-ministri, Foti taglia corto: “mi auguro che le cose vadano nel migliore dei modi ma senza presidente del consiglio incaricato non ha senso alimentare fantasie superiori alla realtà dei fatti”.

