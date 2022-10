Food Network alla Locanda del Falco: alla scoperta delle eccellenza piacentine

Serata di cibo, vino genuino, musica e convivialità alla “Locanda del Falco” di Rivalta. Assaggiando la nostra Food Valley, con le sue eccellenze, che in ottobre (grazie a una produzione della piacentina Gaia Cuminetti) saranno protagoniste su Food Network, canale 33 del gruppo Warner Bros. Discovery. Il tutto con un “Virgilio” d’eccezione, Andrea Petrini, eletto “God of Food” dal New York Times, accompagnato da chef affermati e giornalisti enogastronomici, alla scoperta della ricca dispensa del nostro territorio (ma anche di tutta l’Emilia occidentale) tra razdore, caseifici, antiche osterie e tanto altro.

Si chiama “Emilia Food Experience”, tele road trip in tre episodi (dedicati rispettivamente ai territori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia) e al Falco se n’è assaggiata una parte grazie al giovane e vulcanico staff di Sabrina Piazza, con lo chef Pietro Pezzani affiancato dalla collega cilena Victoria Blamey (star del Gotham Bar & Grill di New York) come protagonisti della puntata piacentina di Emilia Food Experience.

Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo e commercio ricorda opportunamente che in un territorio che da Piacenza a Rimini vanta quaranta prodotti tra Dop e Igp la nostra realtà si inserisce con eccellenze assolute che devono essere fatte conoscere attraverso un sinergico gioco di squadra.

