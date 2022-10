Apicolture 35enne punto da un calabrone mentre era in auto. Trasportato all’ospedale

Un apicoltore di 35 anni oggi pomeriggio si è presentato nella sede della Pubblica assistenza Val Nure a Ponte dell’Olio per chiedere aiuto dopo essere stato punto da un calabrone sulla spalla sinistra mentre era al volante della propria auto.

I soccorritori l’hanno caricato in ambulanza direzione pronto soccorso, ma è stato necessario l’intervento dei sanitari dell’auto infermieristica del 118 che hanno raggiunto il paziente in località Due Case di Podenzano dove gli hanno somministrato cortisone. Il trentacinquenne è stato poi trasferito al pronto soccorso. Non è in pericolo di vita.